Израиль дал возможность жителям Газы связаться с родными

В секторе Газа возобновлена работа интернета, ранее отключенного израильскими властями, согласно информации, распространенной Al Jazeera.

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Известно, что Маджед Абусалама, корреспондент телеканала, сумел установить связь со своей матерью, находящейся в Газе. "Хочу передать всем, что связь слабая, но она снова доступна. Теперь каждый может связаться с членами своей семьи," - поделился он. Важно отметить, что неясно, насколько долго интернет будет работать в секторе.

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Ранее Исхак Садр, министр связи и информационных технологий Палестины, сообщил, что Израиль отказался восстанавливать мобильную связь и интернет в Газе, что критически важно для предоставления гуманитарной помощи. Согласно его словам, израильская сторона деактивировала их связь вручную.