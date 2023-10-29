Мощный взрыв произошел в Краснодарском крае

В результате взрыва, прогремевшего в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, согласно Telegram-каналу SHOT и очевидцам, возникла серьезная авария. Событие произошло около 3:20 ночи по местному времени, что соответствует московскому. Местные жители сообщают, что перед взрывом они слышали звук, схожий с работой "газонокосилки", и в настоящее время виден яркий свет на месте инцидента.

реклама

По предварительным данным, причиной происшедшего могла стать атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Однако важно отметить, что эта информация пока не получила официального подтверждения.

Следует отметить, что 26 октября произошел подобный инцидент на Курской атомной электростанции (АЭС), когда украинский беспилотник столкнулся с объектами станции. Один из дронов угодил в склад для ядерных отходов, повредив его стены, в то время как два других упали на административные здания станции. Оказалось, что БПЛА были заряжены взрывчаткой C-4 с поражающими элементами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде



