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NataVd
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
Теперь Вооруженные Силы Украины предпочитают оперировать малыми группами и в большей степени полагаются на один-два танка или боевые машины пехоты Bradley

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Воинские подразделения 1430-го полка Вооруженных Сил России успешно справились с бронированной колонной Вооруженных Сил Украины, состоящей из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley. Эту информацию подтвердил командир группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с кличкой "Якут" в беседе с РИА Новости.

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"Мы успешно атаковали цели, уничтожив два танка Leopard и два боевых машины Bradley с использованием FPV-дронов, и наша артиллерия оказала поддержку для нашей бронегруппы", - подчеркнул он.

Командир также добавил, что теперь Вооруженные Силы Украины предпочитают оперировать малыми группами и в большей степени полагаются на один-два танка или боевые машины пехоты Bradley, вместо масштабных атак, которые были ранее.

Как ранее сообщалось, 28 октября российские военные уничтожили танк Leopard на направлении в Запорожье. Кроме того, Вооруженные Силы России нанесли поражение четырем боевым бронированным машинам, трём автомобилям и американской гаубице M119.

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В пятницу, 27 октября, также сообщалось, что российские бойцы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области, используя удары дронов и огнемётных систем.

#новости
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