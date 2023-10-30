Стало известно о ранении двух миротворцев ООН при израильском обстреле Ливана

Во время обстрела артиллерией в южных районах Ливана пострадали два миротворца из Непала, служащих в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает Телеканал Al Manar, ссылаясь на информацию, распространенную ТАСС.

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Сообщается, что один из пострадавших, звание которого - капитан, получил среднетяжелые ранения в области живота и руки. Состояние здоровья второго миротворца пока неизвестно. Известно, что два снаряда взорвались недалеко от наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом обстреле со стороны Ливана, при этом пуски снарядов были зафиксированы с ливанской территории в направлении северной части Израиля, в районе Зарита. ЦАХАЛ ответил на обстрел. При этом следует отметить, что в результате обстрела никто не пострадал, и ущерб стране не был нанесен.

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Суббота, 28 октября, стала днем, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второй фазы операции. Основной целью, которую назвал политик, является ликвидация палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.