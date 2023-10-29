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Согласно докладу телеканала Al Jazeera, за последние несколько часов Израиль усилил свои бомбардировки на севере сектора Газа, сосредотачиваясь, прежде всего, на районе, прилегающем к лагерю для беженцев Джабалия. Важно отметить, что атаки привели к разрушению целого жилого района и уничтожению десятков жилых домов вблизи этого лагеря.
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Ранее глава Министерства обороны Израиля, Йоав Галант, выразил убеждение в том, что военная операция в секторе Газа будет длительной и требует высокой степени терпения и эмоциональной стойкости.
Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, заявил, что союзники Израиля в западных и арабских странах поддерживают цели конфликта с Палестиной и нацелены на успех израильской стороны в противостоянии палестинскому движению ХАМАС.
7 октября израильская армия информировала о ракетных атаках, совершенных палестинскими радикалами из сектора Газа по территории Израиля. В ответ на эти атаки Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе и о масштабном мобилизационном мероприятии среди резервистов.