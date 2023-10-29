Стало известно об усилении бомбардировок на севере Газы

Согласно докладу телеканала Al Jazeera, за последние несколько часов Израиль усилил свои бомбардировки на севере сектора Газа, сосредотачиваясь, прежде всего, на районе, прилегающем к лагерю для беженцев Джабалия. Важно отметить, что атаки привели к разрушению целого жилого района и уничтожению десятков жилых домов вблизи этого лагеря.

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Ранее глава Министерства обороны Израиля, Йоав Галант, выразил убеждение в том, что военная операция в секторе Газа будет длительной и требует высокой степени терпения и эмоциональной стойкости.

Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, заявил, что союзники Израиля в западных и арабских странах поддерживают цели конфликта с Палестиной и нацелены на успех израильской стороны в противостоянии палестинскому движению ХАМАС.

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7 октября израильская армия информировала о ракетных атаках, совершенных палестинскими радикалами из сектора Газа по территории Израиля. В ответ на эти атаки Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе и о масштабном мобилизационном мероприятии среди резервистов.