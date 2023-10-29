В Палестине выступили против создания международной администрации в Газе

Президент Палестины Мухаммед Штайе выразил свою позицию против создания международной администрации в секторе Газа. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

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Штайе подчеркнул, что решение относительно Газы и Западного берега Иордана не может быть полумерой. Ранее агентство Bloomberg сообщало об обсуждении возможности временной администрации в Газе при участии ООН, предполагая, что Израиль и США рассматривают этот вариант, если удастся действительно вытеснить ХАМАС из этого региона. Кроме того, в работу временной администрации могут быть вовлечены представители арабских стран.

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Посол Палестины в России, Абдель Хафиз Нофаль, выразил мнение, что начало переговоров с Израилем возможно после прекращения вооруженных конфликтов. Такой подход также поддерживается главой палестинской администрации, Махмудом Аббасом.