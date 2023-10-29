Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
В Палестине выступили против создания международной администрации в секторе Газа
В Палестине выступили против создания международной администрации в Газе

реклама

Президент Палестины Мухаммед Штайе выразил свою позицию против создания международной администрации в секторе Газа. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

реклама

Штайе подчеркнул, что решение относительно Газы и Западного берега Иордана не может быть полумерой. Ранее агентство Bloomberg сообщало об обсуждении возможности временной администрации в Газе при участии ООН, предполагая, что Израиль и США рассматривают этот вариант, если удастся действительно вытеснить ХАМАС из этого региона. Кроме того, в работу временной администрации могут быть вовлечены представители арабских стран.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Посол Палестины в России, Абдель Хафиз Нофаль, выразил мнение, что начало переговоров с Израилем возможно после прекращения вооруженных конфликтов. Такой подход также поддерживается главой палестинской администрации, Махмудом Аббасом.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Норвегии призвали сделать паузу в войне в Газе ради мирных жителей
Вучич заявил, что Сербия усилила репутацию отказом вводить санкции против России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
23
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
4
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
2
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
37
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
8
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Российские fpv-дроны отследили и уничтожили украинского робота-минера
+
Мини ПК Aoostar R1 призван стать универсальным медиа-сервером за 269 долларов
4
Пользователям iOS 17.2 предоставлена возможность использовать новое приложение Journal
1
Западные эксперты считают, что вокруг Авдеевки уже начинает затягиваться удавка
3
BI: Авдеевка находится под угрозой окружения со стороны российских сил
7
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2
Фил Спенсер приступил к разделу Activision Blizzard
+

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
24
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
8
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
2
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
38
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
1
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
4

Сейчас обсуждают

сергей кудряшов
17:29
Завтра слетаю посмотрю кто там сигналит
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
armadaovs
17:29
1-1,2 мм?? это видимо было на заре, лет 20 назад. уже давно стандартом нормальной толщины стали в корпусах стали 0,7-0,8 мм.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Negue
17:27
Что с ним случилось за последние год-два? Бухать что ли начал конкретно? Что ни ляпнет - то стыдно за него становится.
Медведев: Россия и США рано или поздно договорятся, а вот «старушки Европы» скоро не будет
Гвоздь
17:27
Херои отчитались об уничтожении 450 домов мирных жителей.
ЧВК «Вагнер» возвращается в СВО – строится новый лагерь и формируется особое подразделение
Гвоздь
17:25
Давайте янки собирайтесь кучней.
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
armadaovs
17:23
да нет. у обычной версии спереди только один маленький вентилятор и стоит он 170 долларов. допустим lian li lancool 216 в самой базовой версии стоит меньше 100 и спереди имеет две 16-см вертушки, при...
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
coth
17:23
Архитектуры разные. Не сравнимые. Loongson - это MIPS. Очевидно, что примитивные вычисления будет выполнять быстрее. Но для этого используют вычислительные ускорители. Куда интереснее - это новости пр...
Китайский чип Loongson 3A6000 оказался быстрее Intel 10-го поколения и AMD Zen 2
Гвоздь
17:21
Он упоротый, ему это ни о чём не говорит.
ТАСС: Песни российской группы "Руки вверх!" стали причиной отправки в зону СВО украинских бойцов
kitava
17:19
Вопрос доживания до 25 года стоит не только перед Украиной, но и вообще перед ЕС.
Украина не станет продлевать транзит российского газа в ЕС после 2024 года
Гвоздь
17:19
Вот до чего евреи довели людей.
Тысячи палестинцев опустошили гуманитарные склады ООН с продовольствием в Газе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем