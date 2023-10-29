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NataVd
Минобороны: ПВО уничтожила 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом
Над Черным морем и Крымом сбили 36 беспилотников ВСУ в ночь с 29 на 30 октября

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В ночь с 29 на 30 октября российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила 36 беспилотников над Черным морем и северо-западной частью Крыма. Эта информация была представлена Министерством Обороны России.

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Согласно официальной информации, инцидент произошел в ночь на 30 октября. Все сбитые беспилотники принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ) и были уничтожены средствами российской ПВО.

Следует отметить, что ранее, 26 октября, три украинских беспилотника атаковали Курскую атомную электростанцию (АЭС). Один из них, содержавший в себе американскую взрывчатку C-4, столкнулся со складом ядерных отходов, повредив его структуру. Два других дрона упали на административные здания станции.

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