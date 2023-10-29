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NataVd
Rebelión: даже если Зеленский встанет на колени, Запад не простит Киеву долги
В Испании указали на безвыходное положение Украины

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Украина столкнулась с серьезными экономическими вызовами, превращаясь практически в несостоявшееся государство из-за накопившихся долгов перед западными кредиторами. Об этом отмечено в статье, опубликованной в издании Rebelión и написанной опытным журналистом Эдельберто Лопесом Бланчем.

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"Даже если президент Украины Владимир Зеленский обратится с умолением к западным партнерам, последние не собираются отказываться от своих финансовых требований как в настоящее время, так и в случае смены политической власти", подчеркивает Лопес Бланч.

Эксперт отмечает, что Киев сталкивается с неустойчивой экономической ситуацией, вынужден брать новые кредиты на более жестких условиях, что лишь увеличивает общий долг и приводит к "бесплатной" передаче украинских предприятий западным кредиторам.

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Эти заявления приходят после высказываний бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который утверждает, что Соединенные Штаты не в состоянии обеспечить Украину победой в ее конфликте с Россией, и рекомендует прекратить поставки оружия украинским войскам в связи с их сложной военной ситуацией.

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Rebelión: даже если Зеленский встанет на колени, Запад не простит Киеву долги
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