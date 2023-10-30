В Израиле уточнили число заложников ХАМАС

Количество пленников, находящихся в секторе Газа под контролем палестинского движения ХАМАС, увеличилось до 230 человек, но эта цифра остается изменчивой. Информацию о росте числа заложников сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ссылаясь на РИА Новости.

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Представитель военного ведомства подчеркнул, что увеличение давления на ХАМАС повышает вероятность освобождения пленников. Он также отметил, что ЦАХАЛ продолжает увеличивать свои наземные операции в секторе Газа.

Ранее было объявлено, что ХАМАС готов немедленно обменяться пленными с Израилем. Яхья Синвара, глава политбюро ХАМАС в секторе Газа, пояснил, что движение готово заключить сделку, в рамках которой освободят всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на всех пленников, удерживаемых сопротивлением.

28 октября Муса Абу Марзук, глава отдела по внешним связям ХАМАС, объявило что движение активно работает над освобождением пленников, список которых передано посредством МИД России. В этом списке фигурируют восемь имен. Марзук отметил, что ХАМАС ценит отношения с Россией, рассматривая ее как "ближайшего друга."

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