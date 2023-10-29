В США рассказали об угрозе танкам ВСУ со стороны России и способности дронов коллективно атаковать

Известный обозреватель Forbes, Дэвид Экс, поднял важный вопрос об угрозе, которую представляют российские дроны-камикадзе для Вооруженных Сил Украины. Согласно его анализу, украинские бронированные машины подвергаются серьезной опасности при передвижении по открытой местности и дорогам. Эффективность этих дронов заключается в том, что они способны коллективно атаковать танк: сначала один из беспилотников делает его бесполезным, а затем другие завершают его уничтожение.

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Кроме того, Дэвид Экс отмечает, что Россия активно развивает производство малых дронов и подготовку высококвалифицированных операторов для управления этим видом оружия. Это поднимает серьезные вопросы о будущем применении подобных технологий на военном поле.

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Ранее обозреватель издания 19FortyFive, Дэвид Хамблинг, назвал дроны-камикадзе "Ланцет" самым эффективным оружием, используемым Вооруженными Силами России в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что они демонстрируют эффективность, уничтожая дорогостоящую военную технику Украины. Также стоит отметить, что эти дроны успешно применяются в борьбе с артиллерией и системами противовоздушной обороны.