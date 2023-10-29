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NataVd
Военнослужащий ВС РФ рассказал о «мясных штурмах» ВСУ
Российский военный рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

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Вооруженные силы Украины применяют нетрадиционную тактику из-за ограниченной возможности переброски тяжелой техники. Эту информацию сообщил командир российского штурмового отряда по кличке Декстер в интервью агентству ТАСС.

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Декстер описал, что украинские военные используют "мясные штурмы" из-за отсутствия доступных альтернатив. Он подчеркнул, что из-за отсутствия возможности использовать тяжелую технику, им приходится полагаться на лодки и катера для переброски.

Декстер объяснил, что для успешного пересечения реки Днепр ВСУ должны высадить пехоту, которая обеспечит безопасную установку понтонов для переброски основных сил. Однако, по его мнению, такое количество личного состава для прорыва на любом из направлений пока недоступно.

Российский военный также отметил странные реакции украинских бойцов, когда их наблюдают с дронов. Он выразил удивление их настойчивостью, даже когда мины взрываются поблизости. Он сравнил это поведение с наркотическим опьянением.

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Ранее сообщалось, что группа украинских солдат на купянском фронтовом участке сдалась в плен бойцам первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

#новости
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