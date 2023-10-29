В Израиле высказались насчет продолжительности военной операции в Газе

Глава Министерства обороны Израиля, Йоав Галант, объявил, что военная операция в секторе Газа будет продолжительной. Об этом информирует агентство ТАСС.

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"Эта борьба не ограничится кратким сроком. Мы готовимся к долгому периоду борьбы, который потребует нашей выдержки и эмоциональной стойкости", - подчеркнул министр, добавив, что силам безопасности потребуется высокая степень стойкости в ходе израильской операции в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что союзники в странах Запада и арабских государствах разделяют цели этого конфликта с Палестиной. Политик подчеркнул, что они поддерживают Израиль и надеются на его победу в борьбе с палестинским движением ХАМАС.

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7 октября израильская армия объявила, что палестинские радикалы из сектора Газа атаковали ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные атаки Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабной мобилизации резервистов.