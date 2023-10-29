Египет заявил о препятствиях доставкам помощи в Газу со стороны Израиля

Официальный представитель Министерства иностранных дел Египта, Ахмед Абу Зейд, выразил обеспокоенность по поводу затруднений, возникающих при доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, и обвинил Израиль в создании этих преград. Об этом он сообщил через свой аккаунт в социальной сети.

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Дипломат подчеркнул, что Египет готов предоставить всю необходимую срочную помощь Газе, но преграды, устанавливаемые Израилем, мешают эффективной доставке гуманитарных грузов.

Ранее власти Палестины сообщили, что Израиль отказался восстановить мобильную связь в секторе Газа. Министр связи и информационных технологий Палестины, Исхак Садр, подчеркнул, что даже после многочисленных проверок международными организациями, израильская сторона осталась при своем решении.

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Ранее девять стран, включая Египет, Иорданию, ОАЭ, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Кувейт и Марокко, призвали Совет Безопасности ООН взять на себя обязательства о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. Они также выразили противодействие переселению палестинского народа за пределы их территорий и отвергли попытки находить решение на счет палестинцев и других народов региона.