Украинский беспилотник врезался в часть Курской АЭС с ядерными отходами

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из Украины столкнулся с Курской атомной электростанцией (АЭС). Эту информацию опубликовали на официальном сайте Министерства Иностранных Дел России.

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Официальный представитель МИД, Мария Захарова, подтвердила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую АЭС при помощи трех беспилотников вечером 26 октября. По начальным данным, дроны были оснащены западным оборудованием.

Один из этих БПЛА был заряжен взрывчаткой и столкнулся со складом ядерных отходов, повредив его структуру. Два других беспилотника упали на административные здания станции.

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Курская АЭС расположена в Курчатове на берегу реки Сейм, всего в 40 километрах к западу от Курска и приблизительно в 110 километрах от украинской границы. По объему производимой электроэнергии, эта АЭС входит в первую четверку среди электростанций всех типов в России.