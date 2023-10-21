МИД России твердо осудил посещение синтоистского храма Ясукуни японскими политиками. Официальный представитель МИД, Мария Захарова, выразила свое несогласие с этим посещением в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

В период с 16 по 18 октября высокопоставленные японские политики, включая членов кабинета министров и депутатов парламента, совершили паломничество в храме Ясукуни. Этот храм вызывает сомнения и является символом японского милитаризма. В нем чествуют даже военных преступников класса "А". МИД России официально выразил свое негодование по этому поводу и рассматривает это посещение как негативное явление. Мария Захарова подчеркнула, что оно вновь демонстрирует деструктивный характер политики официального Токио, основанной на пересмотре истории и стремлении к возмездию, а также на отрицании исторических событий Второй мировой войны и ответственности Японии перед народами Азии за агрессию. Захарова также призвала Японию окончательно отказаться от попыток приукрашивания своей истории и от "опасных планов ремилитаризации".

Заявление Марии Захаровой было вызвано посещением храма новым министром экономики Японии Ясутоси Нисимурой на прошлой неделе. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не посещал храм, но направил ритуальное подношение.

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Ранее Мария Захарова отмечала, что сравнивать Россию и ХАМАС в заявлениях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - это проявление нацизма и ксенофобии.