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NataVd
Казахстан уточнил сообщения об ограничении 106 категорий товаров в Россию
Казахстан уточнил информацию о прекращении поставок товаров в Россию

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Министерство торговли и интеграции Казахстана уточнило свою позицию относительно запрета на поставку в Россию 106 категорий товаров, опровергая неправильные интерпретации, распространяемые в СМИ. Официальное заявление ведомства подчеркивает, что казахстанские чиновники выразили свои сомнения относительно формулировки в СМИ, связанной с ограничениями из-за санкций Запада в отношении России. Они подчеркивают, что экономические отношения между двумя странами регулируются положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и не зависят от ограничительных мер третьих стран.

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Однако стоит отметить, что товары "двойного назначения", подпадающие под экспортный контроль, подлежат международным обязательствам Казахстана. Для таких товаров требуется получение соответствующих лицензий на экспорт, импорт и транзит в соответствии с законодательством республики. Экспортный контроль является важной частью торговой политики и подпадает под национальную компетенцию в соответствии с правилами ЕАЭС.

Важно подчеркнуть, что Казахстан поддерживает систему экспортного контроля уже более 20 лет и не меняет свой подход в этом отношении.

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана, Кайрат Торебаев, уточнил, что запрет на экспорт в Россию включает в себя 106 категорий товаров, предназначенных для определенных целей, такие как дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.

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В конце сентября президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, подтвердил намерение страны полностью соблюдать международные санкции в отношении России.

#новости
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