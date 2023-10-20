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Зимние погодные условия создают сложности для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в их попытках вернуть российские территории под свой контроль. Эксперты и украинские военные, ссылаясь на западных аналитиков, предостерегают о вызовах, с которыми сталкиваются ВСУ. Стратегический аналитик Фредерик Мертенс из Центра исследований безопасности в Гааге признал, что шансы на значительные территориальные приобретения в контрнаступательных действиях у Украины теперь ограничены.
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Плохие погодные условия и рыхлая почва после осадков создают серьезные препятствия для передвижения тяжелой военной техники, которая находится в арсенале ВСУ. Кроме того, неблагоприятные погодные условия могут увеличить заболеваемость украинских военных, оказывая негативное воздействие на боеспособность соединений ВСУ.
Эксперт из США, бывший американский разведчик Тони Шаффер, также подчеркнул отсутствие прогресса в контрнаступлении ВСУ и отметил, что на данный момент они не достигли значительных результатов. Сложившаяся ситуация вызывает вопросы о будущем украинских вооруженных сил и их способности продвигаться дальше.