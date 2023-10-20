Западные аналитики оценили шансы ВСУ в контрнаступлении осенью и зимой

Зимние погодные условия создают сложности для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в их попытках вернуть российские территории под свой контроль. Эксперты и украинские военные, ссылаясь на западных аналитиков, предостерегают о вызовах, с которыми сталкиваются ВСУ. Стратегический аналитик Фредерик Мертенс из Центра исследований безопасности в Гааге признал, что шансы на значительные территориальные приобретения в контрнаступательных действиях у Украины теперь ограничены.

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Плохие погодные условия и рыхлая почва после осадков создают серьезные препятствия для передвижения тяжелой военной техники, которая находится в арсенале ВСУ. Кроме того, неблагоприятные погодные условия могут увеличить заболеваемость украинских военных, оказывая негативное воздействие на боеспособность соединений ВСУ.

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Эксперт из США, бывший американский разведчик Тони Шаффер, также подчеркнул отсутствие прогресса в контрнаступлении ВСУ и отметил, что на данный момент они не достигли значительных результатов. Сложившаяся ситуация вызывает вопросы о будущем украинских вооруженных сил и их способности продвигаться дальше.