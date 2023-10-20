Россияне смогут оплачивать все коммунальные счета разом

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России представило инновационное мобильное приложение для упрощения оплаты коммунальных услуг на всей территории страны, в соответствии с докладом, опубликованным в "Российской газете".

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Приложение, официально названное "Госуслуги. Дом", предоставляет гражданам России уникальную возможность осуществлять оплату всех видов коммунальных услуг, включая водоснабжение, отопление, электроэнергию, капитальный ремонт и вывоз мусора, а также оплату содержания жилья, в одном удобном месте. По мнению представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, данная опция является более удобной по сравнению с традиционной оплатой через веб-сайт.

Следует также отметить, что пользователи могут легко передавать показания счетчиков через приложение, просто сделав фотографию счетчика, и система автоматически распознает цифры. Пользователи также смогут отправлять запросы управляющим компаниям и получать ответы, а также получать информацию о состоянии своего жилья и расходах управляющей компании на содержание дома. Среди других полезных функций приложения, начиная с 4 декабря, появится возможность проводить общие собрания жителей и общения через сервис домовых чатов.

Приложение было впервые введено в режиме пилотного тестирования для жителей 17 регионов в мае текущего года и с 23 сентября оно стало доступным для использования в 85 регионах России. На данный момент число пользователей превышает 665 тысяч человек. К концу декабря 2023 года планируется внести данные о всех квартирах в стране, общее число которых насчитывает 66 миллионов. Также, в первом и втором кварталах 2024 года планируется добавить информацию о частных домах.

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Следует также отметить, что в октябре было объявлено о предстоящей возможности для россиян узнать точную стоимость услуг управляющих компаний.