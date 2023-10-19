В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS

Российские военные активно готовились к противодействию переданным Киеву баллистическими ракетами ATACMS. Способность систем противовоздушной обороны (ПВО) перехватывать эти ракеты была оценена бывшим заместителем главнокомандующего Военно-воздушными силами России, генерал-лейтенантом Айтечем Бижевым, в интервью для «Царьграда».

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Согласно данным, российские зенитные ракетные системы успешно демонстрировали способность перехватывать даже самые совершенные ракеты из западных арсеналов. Однако Айтеч Бижев признал, что в начальной стадии могут возникнуть небольшие трудности.

«Мы давно готовились к этому моменту. Мы проводили моделирование сценариев противодействия этим средствам воздушного нападения, имитировали ракетные удары и обучали наши расчеты. Все были на сто процентов уверены, что эти ракеты будут переданы. Америка не собирается упустить такой момент», — подчеркнул Бижев.

Ранее в октябре полковник в отставке Анатолий Матвийчук утверждал, что военные Вооруженных сил России быстро освоили методы противодействия ракетам ATACMS, переданным Украине.

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В этот же месяц немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что США передали Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS без системы GPS, так как российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно противостояли вооружению, работающему на этой системе.