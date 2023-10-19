Минобороны заявило о перехвате двух украинских переоборудованных ракет С-200

Российские военные достигли успеха в последних действиях, перехватив две украинские ракеты С-200, которые были адаптированы для атак на наземные объекты. Министерство Обороны поделилось этой информацией без уточнения места перехвата. Помимо этого, в течение 24 часов они также успешно аннулировали управляемую авиационную бомбу JDAM.

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Следует отметить, что российские военные провели действия в 154 районах, включая операцию в районе Авдеевки, Донецкой народной республики, где был устранен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее было сообщено о пяти сбитых оперативно-тактических ракетах и четырех управляемых авиабомбах GLSDB российскими системами противовоздушной обороны.