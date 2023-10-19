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Yle: президент Финляндии Ниинистё заявил о готовности говорить с Путиным
Президент Финляндии заявил о готовности говорить с Путиным

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Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил готовность к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным в попытке содействовать разрешению ситуации на Украине. Это заявление было сделано им во время интервью на финском телевидении Yle.

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Тем не менее, Ниинистё считает, что в настоящее время сложно предвидеть какие-либо конструктивные шаги в решении данной проблемы. "Я не ожидаю, что он [Владимир Путин] обратится к нам с предложением," - добавил глава государства.

Президент выразил надежду, что ситуация на Украине не затянется и не превратится в долгосрочное затишье.

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Ранее президент Финляндии призвал страны Запада искать способы поддержания конструктивных отношений с Россией, подчеркивая, что после завершения конфликта на Украине ключевым будет построение взаимного доверия, чтобы предотвратить возможные будущие кризисы. Ниинистё также отметил, что после завершения конфликта для людей мир становится наивысшей ценностью.

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