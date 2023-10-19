ХАМАС уличили в использовании оружия из Северной Кореи

Исламистская группировка ХАМАС может получить доступ к вооружению производства Северной Кореи, включая ракетную установку F-7, управляемые противотанковые ракеты Bulsae и самозарядные винтовки Type 58. Сообщение об этом поступило от американского телеканала Fox News.

реклама

Мэтт Шредер, высококвалифицированный исследователь компании Small Arms Survey, специализирующийся на северокорейском вооружении, выразил уверенность в том, что использование северокорейского вооружения ХАМАСом не является сюрпризом.

Эти выводы основаны на сопоставлении видео материалов, демонстрирующих тренировки исламистской группировки, с кадрами парадов северокорейских вооруженных сил. Специалисты выявили схожесть северокорейского аналога автомата Калашникова Type 58, ракетной установки F-7 и управляемых противотанковых ракет Bulsae.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Ким Гван Мен, сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР, подчеркнул, что мировая нестабильность вызвана стремлением США к ядерной гегемонии. Он отметил, что в правительстве США снова слышны призывы к установлению мирового господства через ядерное превосходство.