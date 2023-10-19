На Украине приняли позволяющий запретить УПЦ закон

В первом чтении Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Депутат парламента Ярослав Железняк объявил об этом через Telegram-канал.

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За данное законодательное инициатива проголосовало 267 депутатов, что предоставит возможность через суд запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.

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В начале октября было обнаружено, что депутаты Рады собрали достаточное количество подписей для вынесения вопроса о запрете УПЦ на голосование. Автор инициативы, депутат Юлия Клименко, утверждает, что этот закон направлен на обеспечение национальной безопасности страны и не вмешивается в вероисповедание граждан.