В российском регионе шесть беспилотников сбили из стрелкового оружия

В регионе Курской области, утром 18 октября, произошел инцидент, в результате которого семь беспилотных летательных аппаратов были нейтрализованы стрелковым оружием. Информацию об этом предоставил источник из экстренных служб РИА Новости.

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Событие имело место в Курском районе, где, согласно данным нашего источника, 14 беспилотных летательных аппаратов были замечены приближающимися с территории Украины. Шесть из них были успешно уничтожены при помощи стрелкового оружия.

Роман Старовойт, губернатор Курской области, прокомментировал этот инцидент и утверждает, что на регион была совершена попытка атаки десятью беспилотными аппаратами. Исходя из его данных, шесть из них были сбиты, а оставшиеся четыре были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На счастье, никто не пострадал, и разрушений удалось избежать. Губернатор призвал местных жителей оставаться на безопасном расстоянии от обломков беспилотных аппаратов, так как эти устройства могут быть оборудованы механизмами самоликвидации, которые могут представлять опасность. Отключение таких устройств требует специализированных саперных навыков.

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Важно отметить, что только прошлой ночью, 18 октября, российские средства противовоздушной обороны, согласно Минобороны, сумели перехватить и уничтожить целых 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые приближались к территориям Белгородской и Курской областей, а также акватории Черного моря. Оборонное ведомство охарактеризовало эти действия со стороны Киева как нарушение территориальной целостности.