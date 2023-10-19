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Армия Израиля сообщила, что число похищенных ХАМАС достигло 203 человек
Армия Израиля уточнила число похищенных ХАМАС

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Исламистское движение ХАМАС увеличило количество лиц, находящихся в заложниках, до 203 человек, согласно официальной информации, представленной Даниэлем Хагари, представителем Армии обороны Израиля, и сообщенной агентству ТАСС.

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С начала конфликта 7 октября между ХАМАС и израильской армией, погибли 306 израильских военнослужащих, как подтверждено Даниэлом Хагари.

Посол Израиля в Российской Федерации, Александр Бен Цви, выразил обеспокоенность отсутствием конструктивных шагов со стороны ХАМАС по освобождению захваченных заложников в секторе Газа. Он подчеркнул, что необходимо скорейшее освобождение заложников, включая детей, пожилых и женщин, и указал на несоответствие этой ситуации гуманитарным нормам.

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Александр Бен Цви также выразил недовольство отсутствием достаточного международного давления на ХАМАС с целью достижения освобождения заложников. Он подчеркнул, что внимание к гуманитарным проблемам должно быть равномерным и распространяться на обе стороны конфликта.

#новости
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