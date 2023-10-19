В Великобритании усомнились в способности ВСУ продвигаться вперед

Согласно эксперту доктору Фрэнку Ледвиджу, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают явным численным преимуществом, что затрудняет их возможное продвижение вперед. В беседе с изданием Independent он подчеркнул, что на данный момент наблюдается затрудненная ситуация.

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С точки зрения военной тактики, для успешного наступления требуется соотношение сил в три к одному. Однако ВСУ не могут предоставить такие показатели. Доктор Ледвидж предположил, что военные операции могут продолжаться до тех пор, пока не будет признано, что вероятность полного восстановления утерянных территорий Украины крайне невысока.

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Ранее бывший аналитик НАТО, доктор Патрик Бери, также отметил, что ВСУ лишены необходимого опыта для успешного выполнения операций в больших военных формациях. По его мнению, украинские вооруженные силы могут справляться на уровне роты, однако сталкиваются с трудностями при переходе к более масштабным боевым группировкам, включая батальоны.