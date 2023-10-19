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Сегодня банковское приложение "Тинькофф" вернулось в магазин App Store, открывая двери для пользователей устройств iOS. Это важное событие было объявлено в Telegram-канале финансовой организации.
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Теперь клиенты смогут воспользоваться приложением, получая регулярные обновления и уведомления в режиме реального времени, а также удобно управлять своими финансами через "Тинькофф" на iPhone и других устройствах под управлением iOS.
В официальной публикации предоставлена ссылка на страницу приложения в App Store, где можно скачать приложение DocStorage, признанное удобным инструментом для хранения документов.
Необходимо отметить, что ранее, в августе, приложение банка было временно недоступно для загрузки из магазина Google Play. Эта ситуация возникла после введения санкций в отношении банка в феврале. Альфа-Банк и Росбанк также были включены в санкционный список.
Возвращение "Тинькофф" в App Store радует множество пользователей, предоставляя им возможность вновь пользоваться этим удобным банковским приложением на своих устройствах iOS.