Приложение банка «Тинькофф» снова стало доступно в App Store

Сегодня банковское приложение "Тинькофф" вернулось в магазин App Store, открывая двери для пользователей устройств iOS. Это важное событие было объявлено в Telegram-канале финансовой организации.

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Теперь клиенты смогут воспользоваться приложением, получая регулярные обновления и уведомления в режиме реального времени, а также удобно управлять своими финансами через "Тинькофф" на iPhone и других устройствах под управлением iOS.

В официальной публикации предоставлена ссылка на страницу приложения в App Store, где можно скачать приложение DocStorage, признанное удобным инструментом для хранения документов.

Необходимо отметить, что ранее, в августе, приложение банка было временно недоступно для загрузки из магазина Google Play. Эта ситуация возникла после введения санкций в отношении банка в феврале. Альфа-Банк и Росбанк также были включены в санкционный список.

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Возвращение "Тинькофф" в App Store радует множество пользователей, предоставляя им возможность вновь пользоваться этим удобным банковским приложением на своих устройствах iOS.