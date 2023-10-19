На Западе рассказали о слабости больших формирований ВСУ

Силы Украины не обладают достаточным опытом для эффективного ведения масштабных операций. Бывший аналитик НАТО, доктор Патрик Бери, подчеркнул, что украинские военные продемонстрировали свою способность эффективно действовать на уровне отдельных военных частей, однако при переходе к более крупным подразделениям, начиная с батальонов, возникают сложности из-за недостаточной координации и совместного опыта.

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Западный эксперт предупреждает, что в ближайшем будущем погодные условия могут стать преградой для наступательных операций украинских вооруженных сил. Он также отмечает, что, несмотря на некоторые тактические успехи, за летний период Киев не смог достичь стратегических целей.

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Военный аналитик Владислав Шурыгин ранее сообщил, что украинские силы ограничены в возможности продвижения по большинству направлений и фокусируют свои усилия на попытках атаковать российские позиции в регионе Херсон.