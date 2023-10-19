Власти США ослабили санкционное давление на Венесуэлу

Министерство финансов США приняло решение приостановить часть санкций, касающихся Венесуэлы, в рамках долгожданных дипломатических усилий. Эта информация стала доступной через заявление американского ведомства, согласно ТАСС.

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Конкретно это означает, что американским компаниям и инвесторам разрешено проводить ряд сделок с нефтегазовым и золотодобывающим секторами Венесуэлы. Это включает в себя возможность проведения трансакций с государственной компанией Minerven, которая специализируется на добыче золота, а также с нефтегазовой корпорацией PDVSA.

Одной из ключевых деталей этого решения является срок действия выданных лицензий, который составляет шесть месяцев. Продление этих лицензий будет зависеть от того, насколько эффективно Венесуэла будет выполнять свои обязательства в рамках плана проведения выборов в 2024 году. Следует также учесть, что смягчение санкций не затрагивает компании, связанные с Россией, и продолжит действовать запрет на трансакции, связанные с новыми инвестициями в эти компании.

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Интересно отметить, что ранее сообщалось о продвижении переговоров между США и Венесуэлой по частичному снятию американских санкций и увеличению поставок венесуэльской нефти на мировой рынок. Это происходит в условиях растущего санкционного давления на российскую сырьевую отрасль. Венесуэла, обладая значительными запасами нефти, может сыграть важную роль в мировой экономике, компенсируя снижение поставок нефти из России.