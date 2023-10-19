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По информации The Times of Israel, начальник полиции Израиля, Коби Шабтай, выразил готовность предоставить поддержку израильским арабам, симпатизирующим ХАМАС, в организации их поездки на автобусах в сектор Газа.
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"Любые граждане, желающие посетить Газу, могут рассчитывать на наше содействие. Мы организуем транспорт и окажем им необходимую помощь", - заявил Шабтай.
Он подчеркнул, что полиция будет строго реагировать на демонстрации сторонников ХАМАС в Израиле и проявит нулевую терпимость к подстрекательству и массовым мероприятиям.