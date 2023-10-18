В России разработали антиалкогольную концепцию

Министерство здравоохранения России представило новую стратегию по борьбе с алкогольной зависимостью, которую уже поддержало правительство. Заявление об этом сделала заместитель министра здравоохранения России, Евгения Котова, в интервью ТАСС.

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На заседании межфракционной рабочей группы Госдумы, посвященной предотвращению алкогольной, табачной и наркотической зависимости, она отметила, что стратегия уже находится на столе у правительства и призвала к ее поддержке.

Заместитель министра также подчеркнула, что Минздрав настаивает на сохранении существующих ограничений в сфере продажи алкоголя и не поддерживает их ужесточение.

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Ранее, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, семейным ценностям и защите детей Сергей Рыбальченко выразил мнение в интервью "Ленте.ру", что запрет на продажу крепких алкогольных напитков лицам моложе 21 года поможет сохранить здоровье молодого поколения.