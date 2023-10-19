Ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19

В рамках последнего исследования, проведенного японскими учеными из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета, было установлено, что максимальный риск передачи различных инфекций, передающихся через воздух, наблюдается в течение первых пяти секунд после контакта человека с источником заболевания. Эти важные выводы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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При выполнении исследования эксперты применили метод измерения скорости частиц с использованием высокоскоростных камер и лазерного листа. Эксперименты включали в себя разнообразные сценарии, учитывая скорость передвижения людей и уровень вентиляции в помещениях.

Исследование демонстрирует, что вершина риска передачи COVID-19, гриппа и аналогичных заболеваний приходится именно на первые пять секунд после контакта с источником инфекции, независимо от того, где это происходит - на улице или внутри помещения.

Ученые настоятельно рекомендуют принимать меры предосторожности в течение этого первого пятисекундного периода после контакта, чтобы значительно снизить риск передачи инфекции. В частности, это может включать в себя приостановку дыхания и поддержание минимальной дистанции в один метр.

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Кроме того, корейские исследователи ранее представили новые данные о последствиях перенесенного коронавируса, которые указывают на возможное развитие аутоиммунных заболеваний в результате воздействия вируса на интерфероны, вызывающие воспалительные процессы в организме.