В Херсонской области оценили попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрепить контроль на левом берегу реки Днепр завершились неудачей, согласно губернатору Херсонской области, Владимиру Сальдо, который распространил эту информацию через свой Telegram-канал.

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В соответствии с его сообщением, российские военные из группировки "Днепр" нанесли сильный удар по украинским силам, которые стремились закрепиться на левобережье реки Днепр и понесли значительные потери. Сальдо также подчеркнул, что российские военные успешно сдержали активность четырех разведывательных групп ВСУ в районе сел Подстепное и Пойма в Херсонской области.

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Ранее были доклады о ракетном налете ВСУ на центральную районную больницу в Алешках, что привело к уничтожению всего медицинского транспорта. Однако позднее губернатор Херсонской области подчеркнул, что атака на больницу была преднамеренной.