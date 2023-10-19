Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Сальдо: попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра оказались провальными
В Херсонской области оценили попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра

реклама

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрепить контроль на левом берегу реки Днепр завершились неудачей, согласно губернатору Херсонской области, Владимиру Сальдо, который распространил эту информацию через свой Telegram-канал.

реклама

В соответствии с его сообщением, российские военные из группировки "Днепр" нанесли сильный удар по украинским силам, которые стремились закрепиться на левобережье реки Днепр и понесли значительные потери. Сальдо также подчеркнул, что российские военные успешно сдержали активность четырех разведывательных групп ВСУ в районе сел Подстепное и Пойма в Херсонской области.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее были доклады о ракетном налете ВСУ на центральную районную больницу в Алешках, что привело к уничтожению всего медицинского транспорта. Однако позднее губернатор Херсонской области подчеркнул, что атака на больницу была преднамеренной.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
35
Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
5
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
5
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
20
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
10
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
1
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
Графика в Samsung Galaxy S24+ на 80% быстрее по сравнению с Galaxy S23 Ultra
+
С помощью Google Maps легко избежать штрафа за превышение скорости
1
Steam Deck поддерживает андервольтинг и сброс неудачных настроек в SteamOS 3.5.1 Preview
+
RTX 5090 могла бы стать "видеокартой-монстром" с 32Gb памяти и 512-битной шиной
7
Российские инженеры создали автономную пулемётную турель «Чёрная Вдова» с дальностью действия 1.5 км
1
ADATA расширит линейку памяти XPG LANCER DDR5 модулями со скоростью 7600, 8000 и 8400 MT/с
2
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
NASA Dawn обнаружил на Церере сложные органические вещества
+
NYT: Израиль попросил США о срочной помощи на $10 млрд
4
Microsoft прекращает использование одного из протоколов аутентификации в Windows
+

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
59
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
43
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
13
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
4
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
6
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
4

Сейчас обсуждают

Zavodchello Pistolle
09:59
Што
Intel Core i3-14100 обогнал AMD Ryzen 7 5800 в бенчмарке Geekbench 6
Игорь Быков
09:56
Ну я в сравнении со своим s23+, кроме размера различий не вижу, а разрешение все равно что на одном, что на другом, за пределами того, что можно разглядеть невооруженным глазом.
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
Игорь Быков
09:55
Exynos? Ну значит остаюсь на s23+, ибо америкоса брать не хочу, много там нюансов.
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
Yurexxx
09:54
Какие переговоры Владимир Владимирович?!!! А как же денацификация и демилитаризация? Мы что то пропустили? У вас снова поменялись планы?
Президент Путин призвал к конкретным шагам по переговорам России и Украин
Евгений Величко
09:52
Бедный товарищ Берия
Патриарх Кирилл заявил, что в СССР ядерное оружие появилось по Божьему промыслу
Yurexxx
09:51
Электрички никому не нужны - удивительное дело!
Tesla разочаровала аналитиков – доходы снижаются, а будущее Cybertruck туманно
Алексей Каверин
09:40
Кастрюля, когда ваши потери бронетхники исчисляются сотнями и тысячами, а военкомы ловят на улицах инвалидов, пара десятков устаревших танков не решат абсолютно ничего.
Минобороны Украины приняло на вооружение три модели немецких танков Leopard
Максим Полянский
09:39
Сам лично пробовал играть с лучами на 4090 или у бабушки услышал данную точную информацию.
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
Eppius
09:34
Этого нельзя допустить.
Шойгу допустил размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции в ближайшем будущем
wild cat
09:34
Есть инфа что ПД-35 будет в диаметре на целый метр больше чем стоящие на ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОМ АН-124.а это плохо при взлете с грунта, а не с бетонных ВВП.
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем