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Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрепить контроль на левом берегу реки Днепр завершились неудачей, согласно губернатору Херсонской области, Владимиру Сальдо, который распространил эту информацию через свой Telegram-канал.
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В соответствии с его сообщением, российские военные из группировки "Днепр" нанесли сильный удар по украинским силам, которые стремились закрепиться на левобережье реки Днепр и понесли значительные потери. Сальдо также подчеркнул, что российские военные успешно сдержали активность четырех разведывательных групп ВСУ в районе сел Подстепное и Пойма в Херсонской области.
Ранее были доклады о ракетном налете ВСУ на центральную районную больницу в Алешках, что привело к уничтожению всего медицинского транспорта. Однако позднее губернатор Херсонской области подчеркнул, что атака на больницу была преднамеренной.