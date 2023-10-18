Россиянам пообещали новые налоговые вычеты

Правительство выдвинуло инициативу о расширении возможностей налоговых вычетов. По представленному проекту закона, разработанному кабинетом министров, эти изменения направлены на поддержку российских граждан, которые вложили средства на долгосрочные сроки, не менее десяти лет. Этот законопроект был представлен премьер-министром Михаилом Мишустиным.

реклама

Новые правила охватывают добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды и вклады в рамках программы долгосрочных сбережений, которая вступит в силу с 1 января 2024 года. Кроме того, гражданам будет предоставлена возможность восстановления части затрат на приобретение ценных бумаг.

Эти нововведения предоставят гражданам больше возможностей для увеличения собственных накоплений, подчеркнул Мишустин на заседании правительства.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для участия в программе долгосрочных сбережений гражданам потребуется заключить специальное соглашение с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и регулярно вносить средства. Фонд, в свою очередь, обязуется выплачивать средства при определенных условиях, но не ранее чем через 15 лет или при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Выплаты могут быть как пожизненными, так и срочными, но срок выплат составит не менее десяти лет.