Путин прилетел в Китай с личным автомобилем

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, прибыл в Китай с собственным автомобилем, что стало объектом внимания журналистов, работающих в кремлевском пуле. Соответствующие фотографии были опубликованы в Telegram-канале.

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На представленной фотографии запечатлен мрачный Aurus Senat черного цвета, на котором политик прибыл в пекинский аэропорт Шоуду. Однако, вызывает внимание отсутствие регистрационных номеров на данном автомобиле.

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Ранее в ходе форума "Один пояс — один путь", который прошел в Пекине, фотографы заметили необычный момент. Часы, надетые Владимиром Путиным, показывали время в Москве, что несомненно привлекло внимание. Это произошло во время третьего международного форума "Один пояс — один путь", который прошел с 17 по 18 октября в Пекине.