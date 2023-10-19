В Гренландии ускорилось таяние льда из-за теплого ветра

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне и Утрехтского университета в Нидерландах опубликовали новые выводы, связанные с таянием льда в Гренландии и Антарктиде. Их исследование, представленное в журнале Geophysical Research Letters, обнаружило значительные изменения в динамике ледяных покровов обоих арктических регионов.

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В рамках этого исследования климатологи проанализировали влияние фена и других стоковых ветров на процесс таяния верхней части ледников. За последние два десятилетия произошло увеличение таяния ледников в Гренландии более чем на 10%, что объясняется воздействием указанных ветров. В то же время, воздействие стоковых ветров на ледяной щит Антарктиды уменьшилось на 32%.

Эти изменения взаимосвязаны с воздействием ветров и повышением температуры приземного воздуха, что совместно приводит к увеличению таяния поверхностного льда на 34%. Этот процесс частично объясняется воздействием глобального потепления на североатлантическое колебание (САК), систему атмосферной циркуляции, которая влияет на перемещение воздушных масс между Арктикой и субтропической Атлантикой.

Индекс САК, измеряющий разницу в давлении на уровне моря между этими областями, имеет разные значения. Положительное значение САК приводит к увеличению тепла над Гренландией и другими арктическими регионами.

В Антарктике общее таяние поверхности льда уменьшилось на 15% с 2000 года. Это снижение связано с уменьшением площади поверхности из-за разрушения двух уязвимых шельфовых ледников и ростом уровня атмосферного озона в местах его предыдущего истончения.

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Согласно ученым, несмотря на важную роль Гренландии в повышении уровня моря в последние десятилетия, с течением времени таяние льдов Антарктиды начнет преобладать и станет более значительным.