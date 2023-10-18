На российского мультипликатора завели дело за ролик с Масяней в поддержку ВСУ

Инициировано уголовное дело против мультипликатора Олега Куваева, 56 лет, в связи с видеороликом, на котором персонаж Масяня призывает российских военных сдаться в плен в поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Эта информация поступила от Telegram-канала Mash.

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Согласно обвинению, мультипликатору предъявляется статья 280.4 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая квалифицируется как "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства."

Решение о привлечении Куваева к уголовной ответственности было принято на основе видеоролика, опубликованного на его канале YouTube, где Масяня призывает российских военных сдаваться в плен, используя официальный сайт Вооруженных Сил Украины (ВСУ). В случае признания виновным, мультипликатору грозит до шести лет лишения свободы.

На данный момент Олег Куваев проживает в Израиле.

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Следует отметить, что 29 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту мультсериала "Масяня" на Mult.ru, по решению Генпрокуратуры России, в связи с наличием на сайте призывов к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и незаконным публичным мероприятиям.