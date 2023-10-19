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В перспективе, на севере Европы, Финляндия и Швеция могут стать новыми базами для Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщил Сергей Шойгу, министр обороны России, в ходе встречи с белорусскими коллегами, согласно информации, распространенной агентством ТАСС.
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Шойгу выразил мнение, что помимо уже существующих коалиционных военных баз НАТО в этих двух странах могут возникнуть и ударные вооружения. Он подчеркнул, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу и проведение совместных мероприятий на территории Швеции способствуют увеличению напряженности в регионе.
Министр также отчитался о дополнительном укреплении западных границ России в ответ на поставки Украине высокоточных ракет из США, а также в предвидении передачи истребителей F-16.
Ранее Шойгу предостерегал о возможности размещения вооружений НАТО в Финляндии, которые могут представлять угрозу стратегически важным объектам в северо-западных регионах России.