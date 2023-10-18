Госдума обратится к ООН из-за удара по больнице в секторе Газа

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, поручил комитету по международным делам подготовить обращение к ООН, в котором осуждается удар, совершенный по больнице в секторе Газа. Об этом информируется на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

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Это обращение должно быть представлено на заседании Госдумы, запланированном на 19 октября. "Мы должны выразить нашу позицию и принять меры по этому вопросу. Бомбардировка больниц и ущерб мирным гражданам неприемлемы", - подчеркнул Володин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку на больницу в секторе Газа трагедией и призвал это событие стать сигналом о неотложной необходимости завершения конфликта. Путин также подчеркнул, что после произошедших событий Израиль и исламистская группировка ХАМАС должны начать мирные переговоры.

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В свою очередь, Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России, заявил, что те, кто извлекает выгоду из войн в разных странах и на разных континентах, а также те, кто лживо пропагандирует свои демократические ценности, несут ответственность за произошедшее. Эти слова можно отнести к Соединенным Штатам.