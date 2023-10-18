Юань обогнал евро по доле в торговле через SWIFT

В сентябре текущего года доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT достигла исторического максимума, составив 5,8 процента. Этот рост позволил юаню занять второе место в мировом рейтинге валют, опередив евро, и уступив лишь доллару, сообщает агентство РИА Новости.

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По анализу экспертов, американская валюта все еще удерживает лидерство с долей в 84,15 процента, но стоит отметить, что доля доллара в торгах через SWIFT снизилась ниже 85 процентов в декабре 2022 года, что не наблюдалось с начала 2018 года.

Заметным событием стал обмен позициями евро и юаня в мировом рейтинге валют. Доля евро сократилась на один процентный пункт, составив 5,43 процента, в то время как китайский юань увеличил свою долю на тот же один процентный пункт. Эти изменения позволили им войти в топ-5 валют для международных торгов, рядом с японской иеной и саудовским риалом.

Важно отметить, что помимо SWIFT, существуют альтернативные системы для передачи финансовых сообщений, созданные Россией, Китаем и Индией. Министр экономического развития России, Максим Решетников, подчеркнул, что доля доллара в международных расчетах России, составившая около 50 процентов два года назад, снизилась втрое за это время.

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С 1 октября этого года российским банкам запрещено использовать SWIFT для финансовых операций на территории страны. Центробанк обязал кредитные учреждения использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) вместо SWIFT.