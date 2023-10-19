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На европейском энергетическом рынке наблюдаются необычные события, привлекающие внимание мировых лидеров и аналитиков. Введение Болгарией акциза на транзит российского газа, ограничивающее движение энергоносителей через свою территорию, вызвало широкий резонанс.
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События развернулись 13 октября, когда Болгария установила акциз в размере 20 левов (эквивалентно десяти евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа, что составляет примерно 20 процентов от базовой цены газа. Важно отметить, что Болгария предоставила исключения из данной меры для Венгрии и Сербии, что способствует поддержанию поставок газа в эти страны и, как утверждается, стимулирует конкуренцию на газовом рынке.
Однако, реакция Венгрии и Сербии на этот ход Болгарии не осталась без внимания. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, и вице-премьер и министр финансов Сербии, Синиша Мали, выразили опасения относительно потенциального ущемления энергоснабжения и нарушения европейской солидарности.
Александр Вучич, президент Сербии, напомнил о соглашении между странами на несдерживание роста цен на дизельное топливо, что подчеркивает их решимость не допустить дальнейшего увеличения цен на энергоносители.
Нельзя не учесть, что маршрут через Болгарию представляет собой один из оставшихся путей для транзита российского газа в регион. Этот маршрут осуществляется через "Турецкий поток", и из-за роста затрат на транзит, ряд стран Восточной и Южной Европы стоит перед риском снижения объемов поставок. После решения Болгарии не оплачивать топливо в рублях, "Газпром" отказался от прямого экспорта газа в эту балканскую страну.