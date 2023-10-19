Президент Сербии оценил желание Болгарии заработать на транзите российского газа

На европейском энергетическом рынке наблюдаются необычные события, привлекающие внимание мировых лидеров и аналитиков. Введение Болгарией акциза на транзит российского газа, ограничивающее движение энергоносителей через свою территорию, вызвало широкий резонанс.

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События развернулись 13 октября, когда Болгария установила акциз в размере 20 левов (эквивалентно десяти евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа, что составляет примерно 20 процентов от базовой цены газа. Важно отметить, что Болгария предоставила исключения из данной меры для Венгрии и Сербии, что способствует поддержанию поставок газа в эти страны и, как утверждается, стимулирует конкуренцию на газовом рынке.

Однако, реакция Венгрии и Сербии на этот ход Болгарии не осталась без внимания. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, и вице-премьер и министр финансов Сербии, Синиша Мали, выразили опасения относительно потенциального ущемления энергоснабжения и нарушения европейской солидарности.

Александр Вучич, президент Сербии, напомнил о соглашении между странами на несдерживание роста цен на дизельное топливо, что подчеркивает их решимость не допустить дальнейшего увеличения цен на энергоносители.

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Нельзя не учесть, что маршрут через Болгарию представляет собой один из оставшихся путей для транзита российского газа в регион. Этот маршрут осуществляется через "Турецкий поток", и из-за роста затрат на транзит, ряд стран Восточной и Южной Европы стоит перед риском снижения объемов поставок. После решения Болгарии не оплачивать топливо в рублях, "Газпром" отказался от прямого экспорта газа в эту балканскую страну.