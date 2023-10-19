Минобороны Украины приняло на вооружение немецкие танки Leopard

Министерство обороны Украины объявило о важной новости: оно приняло на вооружение немецкие танки Leopard, включая модели 2А6, 2А5 и 1А5. Это информация, которая появилась на официальном веб-сайте украинского министерства обороны.

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Решение о приобретении этих танков было одобрено и подписано министром обороны Украины, Рустемом Умеровым. Украина выразила надежду на долгосрочное сотрудничество со своими западными партнерами, которые предоставили эту военную технику.

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Министерство обороны сообщило, что танки Leopard продемонстрировали высокую эффективность в боевых условиях, кроме того, ранее было объявлено о совместной работе литовских вооруженных сил с немецкими компаниями по восстановлению танков Leopard, которые были повреждены во время боевых действий на Украине. После завершения ремонта, эти танки будут возвращены Киеву.