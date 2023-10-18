Путин назвал поставки ракет ATACMS Украине очередной ошибкой США

Поставка дальнобойных ракет ATACMS в Киев стала спорной позицией США, считает президент России Владимир Путин, по данным агентства ТАСС.

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"Это решение не приносит ничего хорошего Украине, оно лишь увеличивает напряженность в регионе", - подчеркнул глава России.

По словам Путина, поставки указанных ракет в Украину лишь углубляют сотрясения и могут потенциально втянуть Соединенные Штаты в конфликт. Президент России также предупредил, что передача Киеву ATACMS может нанести вред Украине и усилить угрозу в регионе, но он уверен, что Россия способна противостоять таким возможным атакам.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что США секретно передали Украине дальнобойные ракеты в попытке удивить Россию. Также информацию о секретной передаче ATACMS подтвердила газета The Wall Street Journal. По мнению американских источников, этот вид вооружения может увеличить потенциал и оперативные возможности украинских вооруженных сил в случае его применения.