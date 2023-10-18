Италии предрекли утрату лидерства в производстве вина

Экстремальная жара и высокая влажность привели к значительным потерям в урожае винограда в Италии, что создает угрозу для ее позиции в мировой виноделии. По данным Bloomberg, страна рискует потерять статус главного производителя вина в пользу Франции.

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Неустойчивая погода в Италии вызвала распространение мучнистой росы, грибковой инфекции, которая быстро заразила виноградники, приведя к повреждению ягод и снижению урожайности. Несчастья не закончились здесь, поскольку в мае продолжительные штормы разрушили виноградные плантации в регионе Эмилия-Романье. Засуха и град на северо-востоке страны также привели к потере до 90% винограда в некоторых хозяйствах, который использовался для создания популярного просекко.

Эксперты Европейской комиссии, Министерства сельского хозяйства Франции и другие аналитики прогнозируют снижение производства в регионе на 12% в 2023 году, что составляет 44 миллиона гектолитров. В то время как Франция ожидает произвести около 46 миллионов гектолитров вина, что сделает ее мировым лидером в этой отрасли.

Кроме того, в июле текущего года поставки вина в Россию, за исключением государств Евразийского экономического союза, достигли 45,5 миллиона литров, установив новый рекорд в 2023 году.

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Следует отметить, что импорт вина в Россию резко увеличился перед введением повышенных тарифов на продукцию из "недружественных" стран с 1 августа 2023 года. Эти изменения затронули крупнейших производителей из Евросоюза, США, Австралии и других западных стран. Пошлины увеличились почти вдвое, достигнув 20%, с минимальной ставкой в 1,5 доллара за литр.