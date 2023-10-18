Путин раскрыл темы переговоров с Си Цзиньпином

Президент России, Владимир Путин, провел встречу с председателем КНР, Си Цзиньпином, в ходе которой обсудили актуальные события на Украине и Ближнем Востоке. Это стало известно после завершения переговоров, на которых российский лидер выразил уважение к длительной дружбе с китайским коллегой. В ходе трехчасовых диалогов обсуждались разнообразные аспекты, включая экономику, финансы, политическое сотрудничество и международные инициативы. Особое внимание было уделено и ситуации на Ближнем Востоке.

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Важно отметить, что эти переговоры прошли в рамках двусторонней встречи, начатой 18 октября в Пекине, где Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим давним другом. Этот диалог стал частью Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс — один путь". Визит президента Путина в Китай начался 17 сентября и включает в себя не только переговоры с китайскими партнерами, но и ряд двусторонних встреч.