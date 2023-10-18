Рабочие СПГ-заводов решили прекратить приведшую к росту цен на газ забастовку

Рабочие предприятий Chevron в Австралии, ответственные за семь процентов мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), отменили свои планы по забастовкам и приняли решение вернуться к работе. Ранее они намеревались возобновить протесты, но согласно информации от MarketWatch, теперь они изменили свое решение.

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Сообщается, что члены профсоюзов собрались во вторник, 17 октября, на собрании, где они одобрили соглашения и согласились временно приостановить забастовку. Ранее они планировали продолжить забастовку, утверждая, что Chevron пытается избежать соблюдения рекомендаций австралийского арбитра по трудовым спорам.

Начавшаяся 8 сентября забастовка была вызвана несогласием между сотрудниками предприятий и руководством относительно оплаты и условий труда. Это привело к увеличению цен на газ в Европе на почти десять процентов. Однако, 22 сентября, американская компания Chevron и профсоюз Offshore Alliance достигли соглашения, которое устранило разногласия. Работники предприятий приняли предложения трудового регулятора в отношении их требований, как сообщает агентство Bloomberg.

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Следует отметить, что ранее цены на газ в Европе поднялись почти на 15 процентов из-за сокращения поставок газа из Израиля в Египет после прекращения добычи на месторождении Тамар из-за конфликта с группировкой ХАМАС. Эгипет использует часть израильского импорта для своих внутренних нужд, а оставшийся газ экспортируется в виде СПГ.