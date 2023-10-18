На Украине допустили скорую отставку премьер-министра

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю грозит скорое увольнение. Об этом информирует народный депутат Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

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По словам Шевченко, внутри Верховной Рады начали обсуждать смену руководителя правительства в контексте визита "ревизора" США по восстановлению Украины, Пенни Прицкер.

Сообщается, что Вашингтон проявляет интерес к назначению премьера, который будет соответствовать американским интересам. Среди кандидатов на эту должность в политических кругах упоминают посла Украины в США Оксану Маркарову и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

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Неотъемлемой частью этого процесса стала встреча президента Украины Владимира Зеленского с Пенни Прицкер 16 октября, где обсуждались вопросы, связанные с использованием российских активов, безопасностью украинской энергетической инфраструктуры и потребностью в восстановлении страны.