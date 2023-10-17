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NataVd
Немецкий журналист Репке назвал западную технику бесполезной на Украине
В Германии назвали западную технику бесполезной на Украине

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В социальной сети X (бывшей Twitter), немецкий журналист Юлиан Репке опубликовал пост, в котором назвал западную военную технику, переданную Украине её западными союзниками, малоэффективной на южном фронте. Он отметил, что несмотря на четырехмесячное контрнаступление Украины, оно не привело к заметным успехам.

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Западные танки и бронетранспортеры, по мнению Репке, оказались практически бесполезными в условиях массированных российских укреплений, минных полей и постоянных атак дронов-камикадзе. Вместо своего прямого назначения, они используются скорее как "бронированные автобусы".

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Тем временем, издание Politico заявило, что конфликт на Украине не оказывает значительного давления на Россию и не угрожает её стабильности. Авторы материала также подчеркнули, что Вашингтону стоит пересмотреть свою политику в отношении Москвы, пересмотреть стратегию сдерживания.

#новости
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