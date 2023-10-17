В России оценили необходимость возобновления ядерных испытаний

Согласно анализу военного эксперта Андрея Фролова, Россия способна обойтись без фактических ядерных испытаний благодаря наследию советской теоретической базы. Вплоть до 1990 года в СССР проводились последние такие испытания, но стране удалось поддерживать необходимый потенциал для дальнейшего развития ядерных вооружений. В настоящее время, Россия сосредотачивается на улучшении ядерных боеприпасов, а не на самих испытаниях, что соответствует международным соглашениям. Эксперт отмечает, что Россия уже близка к введению в боевое дежурство новых средств доставки, таких как межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и крылатая ракета "Буревестник". Вероятно, это также свидетельствует о наличии новых боезарядов. По его мнению, России нет необходимости начинать гонку в проведении ядерных испытаний, особенно учитывая, что США ещё не достигли такого этапа.

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Фролов предостерегает, что в случае, если США решат провести ядерные испытания, Россия может ответить, причём это будет разумным действием для проверки своей научной базы в области ядерных технологий. Таким образом, вопрос проведения ядерных испытаний остаётся актуальным в контексте геополитических отношений между Россией и США, но Россия стремится воздерживаться от таких действий, пока США не начнут этот процесс.