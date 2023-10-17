Стало известно об отбитой атаке ВСУ на запорожском направлении

На участке Орехового направления в Запорожье российские вооруженные силы сумели успешно отразить наступление украинских вооруженных сил (ВСУ), что привело к серьезным потерям в численности пехоты украинцев. Эту информацию распространил журналист-военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

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По его сообщению, уже с утра 16 октября ВСУ предприняли атаку на позиции российских войск в районе Вербового, используя бронетехнику, однако потерпели существенные потери в пехоте и к полудню не добился никакого значительного успеха.

В Telegram-канале "Фронтовая птичка" также сообщается, что ВСУ старается закрепиться в лесных участках, чтобы создать опорный пункт. Обе стороны активно применяют артиллерию.

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Ранее лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов информировал о том, что российская армия отразила две атаки украинцев в районе Вербового за последние сутки, при этом ВСУ потеряли технику. Несмотря на наступление, российские войска демонстрируют устойчивость и способность защищать свои позиции на данном участке военного конфликта.